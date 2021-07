Covid, Pregliasco: addio zona rossa nazionale, in autunno zone rosse “limitate”. Ma cosa sono? (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo il virologo Pregliasco il rischio di nuovi lockdown totali in Italia è da escludere ma in autunno verranno probabilmente istituite zone rosse limitate. Ecco di cosa si tratta La zona rossa nazionale potrebbe diventare ben presto un lontano ricordo per gli italiani ma questo non significa che il rischio di nuove zone rosse sia L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo il virologoil rischio di nuovi lockdown totali in Italia è da escludere ma inverranno probabilmente istituite. Ecco disi tratta Lapotrebbe diventare ben presto un lontano ricordo per gli italiani ma questo non significa che il rischio di nuovesia L'articolo NewNotizie.it.

