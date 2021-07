Cancellati i Gp di Australia di Formula1 e MotoGp (Di martedì 6 luglio 2021) La pandemia cancella i Gp di Australia di Formula1 e MotoGp. Il Gp di F1 era in programma dal 19 al 21 novembre all'Albert Park di Melbourne come 21esimo appuntamento del circus. L'appuntamento del MotoGp era invece in programma a Phillip Island a ottobre. In una nota la Formula1 si è detta fiduciosa di poter offrire una stagione di 23 gare nel 2021 con una serie di opzioni da portare avanti per sostituire il posto lasciato vacante dal Gran Premio d'Australia. Stesso discorso per il MotoGp. "L'attuale pandemia da Covid-19 e le conseguenti complicazioni di viaggio e ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 6 luglio 2021) La pandemia cancella i Gp didi. Il Gp di F1 era in programma dal 19 al 21 novembre all'Albert Park di Melbourne come 21esimo appuntamento del circus. L'appuntamento delera invece in programma a Phillip Island a ottobre. In una nota lasi è detta fiduciosa di poter offrire una stagione di 23 gare nel 2021 con una serie di opzioni da portare avanti per sostituire il posto lasciato vacante dal Gran Premio d'. Stesso discorso per il. "L'attuale pandemia da Covid-19 e le conseguenti complicazioni di viaggio e ...

