Bonucci: “La partita più difficile della mia carriera”. Chiesa: “Per Spinazzola” (Di martedì 6 luglio 2021) Il difensore su di giri: “Spagna grande, ma il cuore di noi italiani ha avuto la meglio”. L’attaccante autore del momentaneo 1-0: “Stanchi, ma per domenica saremo pronti” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021) Il difensore su di giri: “Spagna grande, ma il cuore di noi italiani ha avuto la meglio”. L’attaccante autore del momentaneo 1-0: “Stanchi, ma per domenica saremo pronti” Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Gazzetta_it : Italia in finale Bonucci: 'La partita più difficile della mia carriera”. #Chiesa: “Dedicata a Spinazzola” #Euro2020 - LiaCapizzi : 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato… - itscoffeesenpai : Comunque a parte la partita, Chiellini che bulizza Jordi Alba prima dei calci di rigori e Bonucci scambiato per un… - annetteakuma : RT @NonSoloJuve: ??”Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Complimenti all’Italia. Avevo visto Chiellini e Bonucci con L… - maxcattarello : RT @LiaCapizzi: 'Partita di altissimo livello. Uno spettacolo per i tifosi. Avevo visto Chiellini e Bonucci con Lukaku e ho pensato di togl… -