Autoarticolato a fuoco, chiuso tratto A10: le parole di Toti (Di martedì 6 luglio 2021) Toti: “Un’autostrada fatta di cambi di carreggiata e corsie uniche dovuti a lavori non fanno che aumentare il tasso di incidentalità” Giovanni TotiGENOVA – Questa mattina intorno alle 8 un Autoarticolato che trasportava container è andato a fuoco mentre percorreva la galleria San Paolo della Croce dell’autostrada A10, nel tratto tra Genova Prà e Pegli. Il servizio antincendi autostradale ha tentato un primo intervento ma solo con l’arrivo dei Vigili del fuoco è stato possibile spegnere completamente la fiamme e mettere in sicurezza l’area. Inevitabile la formazione di lunghissime file di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 6 luglio 2021): “Un’autostrada fatta di cambi di carreggiata e corsie uniche dovuti a lavori non fanno che aumentare il tasso di incidentalità” GiovanniGENOVA – Questa mattina intorno alle 8 unche trasportava container è andato amentre percorreva la galleria San Paolo della Croce dell’autostrada A10, neltra Genova Prà e Pegli. Il servizio antincendi autostradale ha tentato un primo intervento ma solo con l’arrivo dei Vigili delè stato possibile spegnere completamente la fiamme e mettere in sicurezza l’area. Inevitabile la formazione di lunghissime file di ...

Advertising

HTO_tv : Vigili del Fuoco – Villamarzana (RO), Incendio di un autoarticolato in A 13: Traffico bloccato in direzione Padova… - blogsicilia : #notizie #sicilia Autoarticolato prende fuoco, la Polizia di Stato evita il peggio - - BLturismo : RT @HTO_tv: Vigili del Fuoco – Pedavena (BL), Scoppia un pneumatico ad un autoarticolato: Il camion si ferma bloccando la strada https://t… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Pedavena (BL), Scoppia un pneumatico ad un autoarticolato: Il camion si ferma bloccando la strad… - HTO_tv : Vigili del Fuoco – Rosà (VI), Incendio della cabina di un autoarticolato in Via Tasso -