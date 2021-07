91enne rapinata e violentata in casa sua (Di martedì 6 luglio 2021) Violenta una 91enne dopo la rapina: arrestato Il 19enne, riferisce TgCom24, si chiama Euro Seferovic. La Squadra Mobile di Asti è riuscito ad individuarlo anche grazie alle puntuali indicazioni ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 luglio 2021) Violenta unadopo la rapina: arrestato Il 19enne, riferisce TgCom24, si chiama Euro Seferovic. La Squadra Mobile di Asti è riuscito ad individuarlo anche grazie alle puntuali indicazioni ...

Advertising

andreasky_sky : CHE GENTE DI MERDA................. Asti, 91enne rapinata e violentata per vendetta da un 19enne - magicaGrmente22 : @Viminale @Quirinale Voi potete anche fare finta di niente, ma questa è disumanità continua. Davvero è questo che… - Spiry_of_one : Asti, 91enne rapinata e violentata per vendetta da un 19enne Un giovane residente in un campo nomadi del comune pie… - SerglocSergio : Non si può neppure commentare tanto è vomitevole. Asti, 91enne rapinata e violentata per vendetta da un 19enne -