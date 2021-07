Wimbledon, risultati femminili 5 luglio: Jabeur elimina Swiatek. Ai quarti anche Barty, Sabalenka e Pliskova (Di lunedì 5 luglio 2021) Si sono appena conclusi gli ottavi di finale del tabellone femminile di Wimbledon 2021. Non si arresta la corsa della tunisina Ons Jabeur che ha sconfitto in rimonta Iga Swiatek col punteggio di 5-7 6-1 6-1. La numero 24 del mondo conferma così le ottime cose fatte vedere negli ultimi mesi. La 26enne nativa di Ksar Hellal ai quarti di finale incontrerà la bielorussa Aryna Sabalenka che a sua volta oggi ha avuto la meglio su Elena Rybakina. Nessun problema per la numero 1 del mondo che ha vinto in maniera abbastanza agevole sulla ceca Barbora Krejcikova. Successo netto anche di Karolina ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021) Si sono appena conclusi gli ottavi di finale del tabellone femminile di2021. Non si arresta la corsa della tunisina Onsche ha sconfitto in rimonta Igacol punteggio di 5-7 6-1 6-1. La numero 24 del mondo conferma così le ottime cose fatte vedere negli ultimi mesi. La 26enne nativa di Ksar Hellal aidi finale incontrerà la bielorussa Arynache a sua volta oggi ha avuto la meglio su Elena Rybakina. Nessun problema per la numero 1 del mondo che ha vinto in maniera abbastanza agevole sulla ceca Barbora Krejcikova. Successo nettodi Karolina ...

