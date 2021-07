Volo Torino-Palermo con 7 ore di ritardo: passeggeri chiedono risarcimento a Blu Air (Di lunedì 5 luglio 2021) Estenuante ritardo segnalato dai numerosi passeggeri del Volo in ritardo di ieri, Domenica 4 Luglio 2021, per il Volo Blue Air 0B4013 delle ore 13:30 che ha collegato l’Aeroporto Sandro Pertini di Torino Caselle e l’Aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo Punta Raisi. Il Volo, originariamente con arrivo schedulato alle 15:10, ha toccato il suolo siciliano soltanto alle 22:30, accumulando quindi un ritardo all’arrivo pari a 7 ore e 20 minuti. Stesso epilogo anche per il Volo di ritorno, 0B4014 Palermo ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 5 luglio 2021) Estenuantesegnalato dai numerosidelindi ieri, Domenica 4 Luglio 2021, per ilBlue Air 0B4013 delle ore 13:30 che ha collegato l’Aeroporto Sandro Pertini diCaselle e l’Aeroporto Falcone-Borsellino diPunta Raisi. Il, originariamente con arrivo schedulato alle 15:10, ha toccato il suolo siciliano soltanto alle 22:30, accumulando quindi unall’arrivo pari a 7 ore e 20 minuti. Stesso epilogo anche per ildi ritorno, 0B4014...

Advertising

nuovasocieta : Volo Torino-Palermo con 7 ore di ritardo: passeggeri chiedono risarcimento a Blu Air - ttgitalia : Per il debutto il volo Torino-Gran Canaria Binter, primo volo dall’Italia: la compagnia sceglie lo scalo di Torino… - kornfeind : Top news today: @Olbia_Airport: 'Torino, #Summer2021 «Torino è la città più profonda, più enigmatica, più inquietan… - lagenziaviaggi : Parte da #Torino l’espansione di #Binter in Italia. La compagnia aerea delle Isole #Canarie ha infatti scelto l’aer… - CorriereTorino : Missionari con le ali, quando c’era la scuola di volo per preti -