Uomini e Donne | una coppia del Trono Over si è sposata

Una coppia del Trono Over si è sposata Arriva una lieta notizia per una coppia nata a Uomini e Donne, tra i protagonisti del Trono Over. Parliamo, nel dettaglio, di Lisa Palugan e Mauro Faettini. L'ex dama e l'ex cavaliere, che quattro anni fa si sono fidanzati, nel mese di maggio, a poche settimane dalla L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne Donne, partecipazione e occupazione per il rilancio del paese. Quella fra uomini e donne è infatti una delle principali disuguaglianze nel nostro Paese, certificata dal Global ranking for gender equality del World economic forum che colloca l'Italia al 76 esimo ...

Donne e pandemia: le sfide e la resilienza Abbiamo la missione di continuare a lavorare insieme, donne e uomini, e rafforzare il nostro impegno per dare voce a chi non ne ha. di Moira Monacelli Caritas Internationalis

Uomini e Donne, Roberta Di Padua torna nel parterre over?: "Non so se sono pronta"

Terrorismo: commemorato 40/o anniversario omicidio Taliercio E' stato commemorato oggi il 40/o anniversario dell'omicidio dell'ing. Giuseppe Taliercio, direttore del Petrolchimico di Porto Marghera che il 5 luglio 1981 venne ucciso dalle Brigate Rosse dopo 46 g ...

