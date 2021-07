Ufficiale: Vitolo rinnova con l’Atletico fino al 2024 (Di lunedì 5 luglio 2021) l’Atletico Madrid ha annunciato sul proprio sito il rinnovo fino al 2024 del centrocampista Víctor Machín Pérez, meglio noto come Vitolo. Il classe ’89 nella giornata di ieri era stato annunciato dal Getafe che lo aveva prelevato in prestito dai colconeros. Foto: Sito Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 luglio 2021)Madrid ha annunciato sul proprio sito il rinnovoaldel centrocampista Víctor Machín Pérez, meglio noto come. Il classe ’89 nella giornata di ieri era stato annunciato dal Getafe che lo aveva prelevato in prestito dai colconeros. Foto: Sito Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

