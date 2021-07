Sassuolo | ufficiali i rinnovi dei dirigenti Rossi e Palmieri | la nota del club

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ilhazzato icontrattuali deiGiovannie Francesco: il comunicato ufficiale delIlhazzato icontrattuali deiGiovannie Francesco. Il comunicato ufficiale delneroverde. «Importanti segnali di continuità in casa neroverde con il rinnovo contrattuale per il Direttore Sportivo, Giovanni, e per il Responsabile del ...

Advertising

Torrenapoli1 : UFFICIALI (con cifre) - #DiFrancesco dal #Sassuolo alla #Spal per 4,5 MILIONI - Il centrocampista #LucasEvangelista… - news_modena : Calciomercato Sassuolo: ufficiali i rinnovi di Magnanelli, Pegolo e Peluso - CanaleSassuolo : Calciomercato Sassuolo: ufficiali i rinnovi di Magnanelli, Pegolo e Peluso - sassuolonews : Calciomercato Sassuolo: ufficiali i rinnovi di Magnanelli, Peluso e Pegolo - STnews365 : Sassuolo, ufficiali date e luogo del ritiro Dopo il ritrovo il 5 luglio e i successivi giorni in cui verranno svolt… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo ufficiali

Calcio News 24

Ma la trattativa per lui è tutt'altro che semplice, dal momento che ilchiede 40 milioni, ... ma i media sono comunque in attesa di notizie, più concrete. Tra i nuovi talenti, invece,...Alla guida delle vetture i pilotidi Ferrari Competizioni GT Giancarlo Fisichella, Davide ...e Modena . Rivolto alle auto da collezione di alta gamma , promette di far vivere un ...Stando a quanto riferito dal nostro collaboratore dalla Turchia Ekrem Konur, infatti, l’Olympique Marsiglia si sta muovendo con forza per Jeremy Boga. Il presidente Longoria ha avuto dei contatti prol ...La prima pagina di Tuttosport in edicola domani. Tuttosport apre così l'edizione in edicola domani: 'Raspadori subito: è pressing. Gli acciacchi di Sanchez preoccupano: Marotta tratta con il Sassuolo' ...