(Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo l’arrivo nella Capitale,è ora pronto a parlare in: il suo periodo di quarantena una volta arrivato dal Portogallo, infatti, sta per volgere al termine. Come riferito dallasul suo profilo Twitter, lo Special One8 luglio alle 13:30. Sempre nella giornata diil tecnico, avendo terminato il periodo di quarantena, dirigerà il suo primo allenamento sui campi di Trigoria. L’#ASpresenterà ai media...

Advertising

angelomangiante : Domani alle ore 14.00 Josè #Mourinho atterra a Roma. Aeroporto di Ciampino. @SkySport - sportface2016 : #Roma José #Mourinho sarà presentato giovedì in conferenza stampa. Nel pomeriggio anche primo allenamento per lo… - ilRomanistaweb : Giovedì alle 13:30 la presentazione di José #Mourinho L'evento sarà trasmesso dal vivo sui canali social media del… - LAROMA24 : Roma, giovedì alle 13:30 la presentazione di José Mourinho #AsRoma - FRANCESCOASROM7 : DAJEEEEEEEE Roma DAJEEEEEEEE DAJEEEEEEEE José Quanto Gasi ?????????????????????????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma José

L'idea dei giallorossi per Emerson sarebbe dettata anche della profonda conoscenza della Serie A del calciatore che ha militato prima nelle file del Palermo, poi proprio in quelle della. Emerson ...- È tutto pronto per l'inizio della nuova avventura diMourinho sulla panchina della. Il tecnico giallorosso domani terminerà i cinque giorni di quarantena imposti dal Governo per chi ha viaggiato in Inghilterra e mercoledì sarà libero di ...