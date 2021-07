Raffaella Carrà | ecco perché non aveva figli | “Il ginecologo ci disse…”

(Di lunedì 5 luglio 2021) Forse l’unica, dolorosa sconfitta di una donna vincente E’ passata soltanto qualche ora dalla notizia della morte di. Quasi tutti hanno già detto quasi tutto. Normale. Non è morta soltanto una grande professionista dello spettacolo, è andata via una di famiglia, come quelle zie carissime che rivedi sempre volentieri,sanno sempre dirti la cosa che vuoi sentirti dire e darti quello che più desideri. E ti fanno stare bene. Ti potrebbe interessare>>> È morta, lutto nella televisione italianaera ...

- è morta, giù il cappello per un'icona dell'Italia che fu. - non bisogna mai fidarsi troppo dei sondaggi e dei sondaggisti. Ma l'estremo tentativo di mediazione tra l'Elevato e l'...è stata anche un'icona della moda. Il suo nude look provocò grande scandalo nell'autunno del 1969/70, quando apparve in tv al fianco di Corrado in Canzonissima, con l'ombelico scoperto,...