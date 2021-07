Psg | accelerata per Sergio Ramos Ad ore l’annuncio di Hakimi

Leggi su sportface

(Di lunedì 5 luglio 2021) Proseguono le manovre di calciomercato per il Paris Saint Germain. Come riporta la stampa francese, soprattutto Le Parisien, infatti,ha raggiunto un accordo con club parigino dopo un’che ha avvicinato notevolmente l’ex Real Madrid alla corte di Pochettino. Accordo praticamente raggiunto per Achraf. L’esterno marocchino di proprietà dell’Inter sarà messo sotto contratto per cinque anni, a inizio settimana sono previste le visite mediche. Ad ore, come quello del passaggio al Psg di Gigio Donnarumma. SportFace.