Paura al Pigneto | estrae un coltello dentro al bar | era sotto effetto di droghe

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 luglio 2021)al. I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante sono intervenuti all’interno di un bar in via del, dove alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un uomo armato di. All’interno i militari hanno effettivamente trovato un 29enne romano in stato di agitazione. Fermato per un controllo, il giovane, probabilmentel’di, ha iniziato ad inveire con fare minaccioso contro i Carabinieri che sono riusciti a bloccarlo e perquisirlo. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà. E’ successo ieri sera. su Il Corriere ...