Papa Francesco operato al Gemelli, come sta il Pontefice? (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco operato fino alla tarda serata di ieri al Policlinico Gemelli. Gli aggiornamenti sulla salute del Pontefice e sulla sua degenza Tutto tranquillo al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma nella stanza in cui da ieri pomeriggio è ricoverato Papa Francesco. Un ricovero inatteso e improvviso, almeno per i fedeli ma anche per L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)fino alla tarda serata di ieri al Policlinico. Gli aggiornamenti sulla salute dele sulla sua degenza Tutto tranquillo al decimo piano del Policlinicodi Roma nella stanza in cui da ieri pomeriggio è ricoverato. Un ricovero inatteso e improvviso, almeno per i fedeli ma anche per L'articolo proviene da Inews.it.

virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - vaticannews_it : #PapaFrancesco ha reagito bene all'intervento chirurgico che si è appena concluso al Policlinico Agostino Gemelli… - FarodiRoma : Gli auguri di Mattarella a Papa Francesco - J__Jack : RT @suocerag: Papa Francesco in ospedale: cosa cambia per il Fantacalcio. -