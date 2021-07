Obbligo vaccinazione per docenti e ATA reticenti, Miozzo: “Sì, se ti puoi vaccinare e ti rifiuti, non puoi andare in classe” (Di lunedì 5 luglio 2021) L'85% del personale scolastico ha ricevuto entrambe le dosi, ma la situazione non è omogenea in tutta Italia. In particolare ci sono situazioni dove la percentuale è ancora sotto il 50% (Sardegna e soprattutto Sicilia). Cosa fare, dunque, per accelerare sul fronte vaccinale in vista della riapertura delle scuole? Si fa largo l'ipotesi dell'obbligatorietà della vaccinazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 5 luglio 2021) L'85% del personale scolastico ha ricevuto entrambe le dosi, ma la situazione non è omogenea in tutta Italia. In particolare ci sono situazioni dove la percentuale è ancora sotto il 50% (Sardegna e soprattutto Sicilia). Cosa fare, dunque, per accelerare sul fronte vaccinale in vista della riapertura delle scuole? Si fa largo l'ipotesi dell'obbligatorietà della. L'articolo .

