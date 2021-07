Marina di San Lorenzo | Don Zampaglione | “l’estate è iniziata ma i problemi restano sempre gli stessi tra spazzatura e carenza idrica”

(Di lunedì 5 luglio 2021)di San, Donhabattagliato per la situazione critica dellae dellad’acquadi S.da qualche mese ma isoprattutto) rimangonogli. Don Giovanni, parrocoin prima linea per ogni problematica del paese laurentino, habattagliato per la situazione critica ...

Ancora una volta è sempre di Bibbona a segnare il cambio di passo. Ospita Di Battista a Villa Corallina e con lui torna sul palco nella vicina Vincenzo: è il no alla riforma costituzionale ... di Lorenzo, Don Zampaglione ha sempre battagliato per la situazione critica della spazzatura e della carenza d'acqua L'estate a di S. Lorenzo è iniziata da qualche mese ma i problemi ...