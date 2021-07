Macché estrema destra Il manifesto sovranista ricorda Burke e Benedetto XVI

Leggi su panorama

(Di lunedì 5 luglio 2021) L'Appello per il futuro dell'Europa firmato da Lega, Fdi, e altri partiti compreso quello di Orban richiama canoni tradizionali del conservatorismo classico più che a quello di un qualche estremismo extra-costituzionale. Nulla che che non si trovi nei testi di de Tocqueville. Eppure fa paura perché alcuni degli aderenti potrebbero infatti essere i primi partiti dei Paesi fondatori a governare senza appartenere al tradizionale blocco di potere vicino a Ppe-centristi-Pse.di «», della «ultra», il parco degli aggettivi accostati all'Appello per il futuro dell'Europa è come sempre ricco e ...