L’ultimo sfregio, a fuoco la statua della Madonna di Fratel Ettore. Fdi: il quartiere sospetta il dolo (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo sfregi e scempi di ogni tipo, succede anche questo: è andata a fuoco la statua della Madonna posta trent’anni fa da Fratel Ettore in fondo a via Sammartini, a Milano. A segnalare L’ultimo atto che, accidentale e o voluto, va comunque a profanare un simbolo religioso importante come quello eretto vicino un centro per senzatetto e che persino Madre Teresa, trent’anni fa, andò ad omaggiare della sua presenza, è Otello Ruggeri, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Almerigo Grilz. Il quale, nel segnalare il caso rilanciato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 luglio 2021) Dopo sfregi e scempi di ogni tipo, succede anche questo: è andata alaposta trent’anni fa dain fondo a via Sammartini, a Milano. A segnalareatto che, accidentale e o voluto, va comunque a profanare un simbolo religioso importante come quello eretto vicino un centro per senzatetto e che persino Madre Teresa, trent’anni fa, andò ad omaggiaresua presenza, è Otello Ruggeri, presidente del circolo dili d’Italia Almerigo Grilz. Il quale, nel segnalare il caso rilanciato ...

Advertising

SecolodItalia1 : L’ultimo sfregio, a fuoco la statua della Madonna di Fratel Ettore. Fdi: il quartiere sospetta il dolo… - be_marconi : RT @tempoweb: #Ladydiana e l'ultimo sfregio a Carlo Il dettaglio sulla statua non sfugge ai sudditi - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Ladydiana e l'ultimo sfregio a Carlo Il dettaglio sulla statua non sfugge ai sudditi - tempoweb : #Ladydiana e l'ultimo sfregio a Carlo Il dettaglio sulla statua non sfugge ai sudditi - Raffael96628459 : Concludere la vita in un campo di cocomeri, l'ultimo sfregio #chilhavisto -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo sfregio L'ultimo sfregio, a fuoco la statua della Madonna di Fratel Ettore. Fdi: il quartiere sospetta il... Secolo d'Italia