Advertising

Italia_Notizie : Tridico: “A rischio qualche migliaia di lavoratori ma non ci saranno licenziamenti di massa”. E difende reddito di… - FirenzePost : Licenziamenti: Tridico sconfessa sindacati, solo qualche migliaio, non centinaia di mkigliaia - bizcommunityit : Lavoro, Tridico ottimista: «Non ci saranno licenziamenti di massa» - studiomarzocchi : Ultima Ora: Lavoro, Tridico ottimista: «Non ci saranno licenziamenti di massa» #economia #italia #governo #finanza… - DividendProfit : Licenziamenti, Tridico: a rischio qualche migliaia, lontani dai numeri paventati negli scorsi mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Licenziamenti Tridico

...queidi massa nell'ordine dei 200 - 300 mila paventati qualche mese fa. Su questo possiamo dirci più ottimisti ". Sono le parole del presidente dell' Inps, Pasquale, nel corso ...Orlando accelera dopo lo sblocco dei, ma il tema delle coperture è centrale: servono ... Il presidenteha detto che in Italia quasi 1 milione di lavoratori sono impiegati nel ...“Le persone a rischio sono effettivamente qualche migliaia, di gran lunga inferiori rispetto alle cifre di centinaia di migliaia che si ipotizzavano negli scorsi mesi. L’accordo trovato a Palazzo Chig ...Nella newsletter di questa settimana: riprendono gli ordini online dei pranzi in ufficio (ma non tutti i giorni), i primi licenziamenti dopo lo sblocco, l’accelerazione sulla riforma degli ammortizzat ...