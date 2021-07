Le due alpiniste morte in montagna: chi sono Paola e Martina? (Di lunedì 5 luglio 2021) Due giovani vite spezzate da una bufera di neve sul Monte Rosa. Erano giovani, belle e appassionate di alpinisimo. Una tragedia che ha colpito il cuore di tutti gli italiani. Quella che vi raccontiamo è la storia di Paola e Martina, due amiche e giovani alpiniste che sono morte proprio lì, sulle montagne che tanto L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 5 luglio 2021) Due giovani vite spezzate da una bufera di neve sul Monte Rosa. Erano giovani, belle e appassionate di alpinisimo. Una tragedia che ha colpito il cuore di tutti gli italiani. Quella che vi raccontiamo è la storia di, due amiche e giovanicheproprio lì, sulle montagne che tanto L'articolo proviene da La Luce di Maria.

