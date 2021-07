Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ormai inseparabili: “Lei non era così felice da tempo” (Di lunedì 5 luglio 2021) ormai Jennifer Lopez e Ben Affleck non si nascondono più. Il ritorno della coppia ha fatto inevitabilmente scattare il meccanismo nostalgico nei fan dei due, che se in un primo momento avevano preferito vivere questo ritorno di fiamma lontano dai riflettori, ora sembrano non temerli più e si mostrano in modo più disinvolto agli obiettivi dei paparazzi che in questo momento sembrano non cercare altro che loro. I due hanno trascorso di recente una giornata agli Studios di Hollywood insieme ai figli, i gemelli Max ed Emme, 13 anni, che Jennifer Lopez ha avuto con l’ex marito Marc ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021)e Bennon si nascondono più. Il ritorno della coppia ha fatto inevitabilmente scattare il meccanismo nostalgico nei fan dei due, che se in un primo momento avevano preferito vivere questo ritorno di fiamma lontano dai riflettori, ora sembrano non temerli più e si mostrano in modo più disinvolto agli obiettivi dei paparazzi che in questo momento sembrano non cercare altro che loro. I due hanno trascorso di recente una giornata agli Studios di Hollywood insieme ai figli, i gemelli Max ed Emme, 13 anni, cheha avuto con l’ex marito Marc ...

Advertising

Dejin90 : RT @gual89: Vi ricordo che quando Jennifer Lopez era innamorata di Ben Affleck ci ha regalato il miglior album della sua carriera e uno dei… - gual89 : Vi ricordo che quando Jennifer Lopez era innamorata di Ben Affleck ci ha regalato il miglior album della sua carrie… - andreastoolbox : Jennifer Lopez e Ben Affleck sono ormai inseparabili: Lei non era così felice da tempo - infoitcultura : Jennifer Lopez canta in anteprima un pezzo del suo nuovo singolo - GretaSmara : Sotto mille treni per Ben Affleck e Jennifer Lopez Così tante vibes da inizio anni 2000 #bennifer -