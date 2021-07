Il costo delle scorie Nimby (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ scaduto oggi il termine di 180 giorni utili agli enti locali per presentare le osservazioni alla Carta delle aree potenzialmente idonee per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La mappa, attesa da anni, è stata pubblicata a sorpresa il 5 gennaio dai ministri dell’Ambiente Costa e dello Sviluppo Patuanelli. La sua pubblicazione è stato uno degli atti più importanti del governo Conte poiché la cosiddetta Cnapi, pronta da tempo, era tenuta nel cassetto per ragioni politiche. Eppure la desecretazione era necessaria per procedere con la realizzazione del deposito, il cui ritardo ha già fatto condannare l’Italia dalla Commissione europea per infrazione ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 5 luglio 2021) E’ scaduto oggi il termine di 180 giorni utili agli enti locali per presentare le osservazioni alla Cartaaree potenzialmente idonee per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. La mappa, attesa da anni, è stata pubblicata a sorpresa il 5 gennaio dai ministri dell’Ambiente Costa e dello Sviluppo Patuanelli. La sua pubblicazione è stato uno degli atti più importanti del governo Conte poiché la cosiddetta Cnapi, pronta da tempo, era tenuta nel cassetto per ragioni politiche. Eppure la desecretazione era necessaria per procedere con la realizzazione del deposito, il cui ritardo ha già fatto condannare l’Italia dalla Commissione europea per infrazione ...

