Guenda Goria | brutto incidente con il fidanzato | “E’ caduto in acqua”

(Di lunedì 5 luglio 2021)e il suoMirko Gancitano sono stati protagonisti di un: come stanno ora. Attimi paura pere il suoMirko Gancitano. I due avevano deciso di trascorrere qualche ora all’insegna del relax, facendo una romantica gita in mare. Nulla di più bello per una coppia. Peccato però L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

martina20047130 : Poi c'è guenda Goria che due giorni fa, riprende tutte le bellezze di Palermo e ne fa un video stupendo. Meritiamo… - BaritaliaNews : Alessia Marcuzzi, dopo l’addio a Mediaset Guenda Goria, diretta le scrive sui social “Io ti … ” - zazoomblog : Alessia Marcuzzi dopo l’addio a Mediaset Guenda Goria diretta le scrive sui social “Io ti … ” - #Alessia #Marcuzzi… - PasqualeMarro : #GuendaGoria è una furia, attacco diretto e violento - ReginaGenerator : Guenda goria che corre per palermo è un regalo che dio ci ha voluto fare @brightredsc4re -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Lanostratv

, incidente in barca insieme al fidanzato Mirko Gancitano: 'E' successo un fatto grave', figlia di Maria Teresa Ruta reduce dalla recente esperienza al GF Vip, ha condiviso ...Menù 1su Alessia Marcuzzi 2 Il messaggio diper Alessia 3 Alessia Marcuzzi il suo futuro Dopo l'addio a Mediaset 3.1 Condividi: 3.2 Mi piace: Spread the lovesta vivendo ...Guenda Goria sta vivendo un'estate davvero magica dopo aver reso pubblica la sua storia d'amore con Mirko un giovane siciliano che sembra aver catturato il suo cuore. Abbiamo avuto modo di conoscerla ...Alex Belli e la fidanzata Delia Duran sono convolati a nozze in gran segreto lo scorso 26 giugno. Dopo la proposta di matrimonio andata in scena qualche ...