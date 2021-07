GTA 6 uscirà quando la smetteremo di comprare mutande a cuori virtuali con soldi veri – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 5 luglio 2021) La data d’uscita di GTA 6 sembra sempre più lontana, come un miraggio che si spostastiamo quasi per toccarlo, per colpa dellea cuore personalizzate..GTA 6?i videogiocatori la smetteranno di spendereperoggettiin una quantità tale da rendere antieconomico anche solo pensare di sostituire GTA 5 e il suo GTA Online. In fondo perché Rockstar Games e Take Two dovrebbero dismettere la loro gallina dalle uova d’oro, che gli regge i bilanci da anni,è ...