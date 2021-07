GAZZETTA – Osimhen smentisce i luoghi comuni sulle ferie da calciatore | Ecco cosa ha fatto

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 5 luglio 2021) Victornell’attesa di tornare a Napoli e conoscere Spalletti si gode le sue vacanze a Lagos in Nigeria. L’edizione odierna delladello sport, esalta l’umiltà dell’attaccante del Napoli e ne tesse le lodi.TRA NAPOLI E LAGOS “Il paradiso di Victorsi affaccia sull’oceano Atlantico, nel golfo di Guinea. Si chiama Lagos la meraviglia dove, appena può, va a rifugiarsi. Un ritorno alle origini, per chi non ha dimenticato gli stenti dell’infanzia, la povertà e le sofferenze vissute sulla propria pelle. Tra la sua gente è felice, l’attaccante del Napoli. Ed è lì che sta trascorrendo le vacanze, in ...