Gattuso: «Mendes è un amico, non sono razzista» (Di lunedì 5 luglio 2021) Gattuso parla per la prima volta dopo la rescissione con la Fiorentina e il caso Jorge Mendes: l’estratto Gennaro Gattuso ha parlato per la prima volta dopo la rescissione con la Fiorentina, scegliendo le colonne di Repubblica. Ha trattato diversi argomenti, compreso il suo rapporto con Jorge Mendes e le successive accuse mosse dai tifosi del Tottenham che lo dipingevanocome razzista. Mendes – «È un amico: ha grandissima esperienza e mi dà consigli per la mia carriera. Io rispetto sempre i ruoli: il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. Io sono ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021)parla per la prima volta dopo la rescissione con la Fiorentina e il caso Jorge: l’estratto Gennaroha parlato per la prima volta dopo la rescissione con la Fiorentina, scegliendo le colonne di Repubblica. Ha trattato diversi argomenti, compreso il suo rapporto con Jorgee le successive accuse mosse dai tifosi del Tottenham che lo dipingevanocome– «È un: ha grandissima esperienza e mi dà consigli per la mia carriera. Io rispetto sempre i ruoli: il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. Io...

