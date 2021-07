Fisco | così il Lussemburgo continua ad aggirare le norme sulla trasparenza

Leggi su ilparagone

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ila fare il bello e il cattivo tempo sul fronte fiscale, attirando aziende sotto la propria giurisdizione con la promessa di trattamenti particolarmente favorevoli mentre l’Europa, nei fatti, non muove un dito. Uno scandalo sollevato più e più volte nel corso degli ultimi, e rilanciato da una recente inchiesta portata avanti dal consorzio investigativo Irpi (Investigative Reporting Project Italy) insieme a testate di fama internazionale come Le Monde ed El Paìs con il supporto di Tax Justice Network e The Signals Network. La direttiva Dac3 del 2016 obbliga teoricamente i Paesi membri dell’Unione Europea a scambiare automaticamente ...