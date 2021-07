Fdi | Maselli | risorse Regione Lazio per Roma-Lido assolutamente insufficienti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 5 luglio 2021)– “Laversa in condizioni disastrose. In questi anni non sono mai stati fatti interventi seri sia per la manutenzione della tratta ferroviaria sia per procedere all’acquisto di nuovi treni. Senza considerare che molte delle stazioni hanno bisogno di interventi di ristrutturazione.” “Il presidente Zingaretti ha annunciato solo qualche giorno fa che da gennaio prossimo partiranno i cantieri per l’ammodernamento della tratta. A parte il fatto che è al governo dellada ben 8 anni e avrebbe potuto fare qualcosa molto tempo prima, ma pensa davvero che 180 milioni di euro possano ...