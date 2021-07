Esplosione nel Mar Caspio | il video incredibile Vulcano erutta davanti a Baku

(Di lunedì 5 luglio 2021), 5 luglio 2021 - Enormi fiammate ed esplosioni con palle di fuoco in cielo hanno illuminato nella notte il Mar, a pochi chilometri al largo dalla costa di, capitale dell'Azerbaijan.

...raccogliere maggiori informazioni è stata mandata una nave con a bordo un gruppo di esperti sul luogo dell'. Secondo la Socar, aggiunge la stampa locale, le prime informazioni raccolte...(LaPresse) Fumo nero nei cieli di Bangkok, dopo l'incendio divampato in seguito ad un'esplosione in una fabbrica che produceva schiuma e pellet di plastica.Baku (Azerbaijan), 5 luglio 2021 - Enormi fiammate ed esplosioni con palle di fuoco in cielo hanno illuminato nella notte il Mar Caspio, a pochi chilometri al largo dalla costa di Baku, capitale dell' ...