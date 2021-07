E' morta Raffaella Carrà | addio alla regina della tv

(Di lunedì 5 luglio 2021)all'età di 78 anni. 'ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno ...

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - candelassastre : RT @SkyTG24: È morta Raffaella Carrà: la diva della tv e della musica aveva 78 anni - badtasteit : #RaffaellaCarrà: addio all'icona della televisione italiana, la star è morta a 78 anni -

Ultime Notizie dalla rete : morta Raffaella

Carrà ha venduto oltre 60 milioni di dischi e conquistato 22 dischi d'oro e di platino. Il suo nome rimarrà per sempre legato alla storia della Tv grazie a programmi cult come Ma che sera, ...Alessandro Alicandri Nella giornata del 5 luglio, un grave lutto colpisce il mondo dello spettacolo. ÈCarrà , una delle più grandi icone della musica e della televisione italiana e internazionale". L'annuncio arriva da Sergio Iapino, l'uomo con cui ha condiviso vita e carriera. Il 18 ...Poliedrica artista, showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, la notizia scuote all'improvviso i media e il Paese ...Un grande personaggio della TV italiana ci ha lasciati. È morta Raffaella Carrà, si è spenta alle 16.20 di oggi: “È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il ...