Delta o non Delta, inglesi liberi tutti dal 19 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Attesa nel Regno Unito per le dichiarazioni del premier Boris Johnson sulla prevista revoca, dal prossimo 19 luglio, delle ultime restrizioni anti-Coronavirus. Stando alle anticipazioni, il capo del Governo di Londra si appresterebbe a parlare, nel corso di una conferenza stampa in programma da Downing Street nel pomeriggio, della necessità di “cominciare ad imparare a convivere con il virus”. Johnson sottolineerà “il successo dell’andamento del programma di vaccinazioni” - che ha portato al momento alla somministrazione di almeno una dose di antiCovid all?86% della popolazione (con il 63% che ha ricevuto due dosi) - ma non nasconderà il fatto “che la pandemia non è ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) Attesa nel Regno Unito per le dichiarazioni del premier Boris Johnson sulla prevista revoca, dal prossimo 19, delle ultime restrizioni anti-Coronavirus. Stando alle anticipazioni, il capo del Governo di Londra si appresterebbe a parlare, nel corso di una conferenza stampa in programma da Downing Street nel pomeriggio, della necessità di “cominciare ad imparare a convivere con il virus”. Johnson sottolineerà “il successo dell’andamento del programma di vaccinazioni” - che ha portato al momento alla somministrazione di almeno una dose di antiCovid all?86% della popolazione (con il 63% che ha ricevuto due dosi) - ma non nasconderà il fatto “che la pandemia non è ...

Advertising

RobertoBurioni : Se come pare la variante Delta ha un R0 tra 8 e 10 bisogna che la politica prenda seriamente e VELOCEMENTE in consi… - HuffPostItalia : Vaia (Spallanzani): 'Variante Delta? Non spaventiamo le persone. Covid alle corde, serve il ko' - Open_gol : «SARS-CoV-2 è qui ed è diventato molto più pericoloso, se non vi vaccinate vi fotte e sono cavoli amari» è il messa… - GirolamoMaggio : RT @sabrina__sf: Io ve lo dico, la variante delta esiste solo in Italia. Ho chiesto ad amici inglesi, non hanno idea di cosa sia Mi raccom… - Daniele_Manca : Variante Delta: più contagi ma non altrettanti ricoveri o morti. I grafici della Gran Bretagna. I nuovi casi segnan… -