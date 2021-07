Ddl Zan, Luxuria: “Modifiche Iv? Nessuna spiegazione logica se non future alleanze” (Di lunedì 5 luglio 2021) “Italia Viva mette sull’altare sacrificale le vite delle persone Lgbt+, l’incitamento alla violenza, per future alleanze ben sapendo che chiedere Modifiche al ddl Zan in questo momento significa affossare la legge”. Nessun giro di parole, Vladimir Luxuria, parlando delle proposte di Modifiche dei renziani al disegno di legge contro l’omotransfobia, va dritta al punto. “Il ddl Zan non c’entra nulla, c’entrano invece – spiega all’Adnkronos – gli intrighi di palazzo, le future alleanze. C’entra l’idea di mimetizzarsi con le posizioni del centrodestra e più in particolare con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) “Italia Viva mette sull’altare sacrificale le vite delle persone Lgbt+, l’incitamento alla violenza, perben sapendo che chiedereal ddl Zan in questo momento significa affossare la legge”. Nessun giro di parole, Vladimir, parlando delle proposte didei renziani al disegno di legge contro l’omotransfobia, va dritta al punto. “Il ddl Zan non c’entra nulla, c’entrano invece – spiega all’Adnkronos – gli intrighi di palazzo, le. C’entra l’idea di mimetizzarsi con le posizioni del centrodestra e più in particolare con ...

