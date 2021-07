Ddl Zan, Cirinnà (PD): “Italia Viva strizza l’occhio a Fdi e Lega. Quello di Renzi è un suicidio politico” (Di lunedì 5 luglio 2021) Ddl Zan, Cirinnà (PD): “Italia Viva sta facendo come i 5 Stelle sulle unioni civili. Quello di Renzi è un suicidio politico, la sua posizione sta facendo scivolare l’Italia verso l’Ungheria di Orban. strizza l’occhio a FDI e alla Lega” Monica Cirinnà, senatrice del PD, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul ddl Zan. “Italia ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021) Ddl Zan,(PD): “sta facendo come i 5 Stelle sulle unioni civili.diè un, la sua posizione sta facendo scivolare l’verso l’Ungheria di Orban.a FDI e alla” Monica, senatrice del PD, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul ddl Zan. “...

Advertising

petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - lucianonobili : Agli esponenti del @pdnetwork che ci stanno attaccando per le modifiche proposte al ddl #Zan domando: le avete lett… - SirDistruggere : I renziani ora vogliono togliere l'identità di genere dal DDL Zan, anche se questo significherà far sprofondare la… - GiggioBarbone : RT @PieraBelfanti: Contro la disinformazione diffusa per confondere l'opinione pubblica: cosa dice davvero il DDL Zan - ernestocaprari : RT @ReggioViva: ?? ?? ???? La posizione di @matteorenzi e di @ItaliaViva sul ddl Zan la potete trovare esposta qui, chiaramente, in questa inte… -