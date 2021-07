Covid oggi Puglia, 15 contagi: bollettino 5 luglio (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 15 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 5 luglio, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. In lenta ascesa il numero dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi flettono leggermente. Lenta anche la diminuzione dei ricoverati. I nuovi casi sono stati individuati su 3.782 tamponi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 9 in provincia di Lecce, 1 caso di provincia di residenza non nota. Un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Sono 244.260 i pazienti guariti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 5 luglio 2021) Sono 15 ida coronavirus in, 5, secondo i dati deldella regione. Da ieri, non sono stati registrati morti. In lenta ascesa il numero dei nuovi guariti e pertanto gli attuali positivi flettono leggermente. Lenta anche la diminuzione dei ricoverati. I nuovi casi sono stati individuati su 3.782 tamponi: 1 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Fa, 9 in provincia di Lecce, 1 caso di provincia di residenza non nota. Un caso di residente fuori regione è stato riclassificato e attribuito. Sono 244.260 i pazienti guariti ...

