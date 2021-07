Covid: Iss, abbinare vaccino a misure igieniche e distanziamento (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono necessarie 2-3 settimane dal completamento del ciclo vaccinale per una copertura ottimale da Covid-19. E' consigliabile combinare il vaccino, in base alle situazioni, con le misure igieniche e di distanziamento". Lo sottolinea via Twitter l'Istituto superiore di sanità, traducendo un post della Direzione generale Salute e sicurezza alimentare della Commissione Europea. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Milano, 5 lug. (Adnkronos Salute) - "Sono necessarie 2-3 settimane dal completamento del ciclo vaccinale per una copertura ottimale da-19. E' consigliabile combinare il, in base alle situazioni, con lee di". Lo sottolinea via Twitter l'Istituto superiore di sanità, traducendo un post della Direzione generale Salute e sicurezza alimentare della Commissione Europea.

