ROMA - Michele Marcolini è ufficialmente il nuovo allenatore dell' Albinoleffe . Non un volto nuovo per i lombardi, già guidati dall'ex Chievo nella parte finale della stagione 2018 - 19. Allenatore ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Albinoleffe: via al Marcolini bis ... Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria - con la quale ha vinto una Coppa Italia di Serie C - , Novara e Chievo Verona in Serie B. Il tecnico sarà coadiuvato da Davide Mandelli nel ruolo di ...

Albinoleffe, UFFICIALE: Marcolini il nuovo allenatore ... Real Vicenza, Pavia, Santarcangelo, Alessandria - con la quale ha vinto una Coppa Italia di Serie C - , Novara e Chievo Verona in Serie B. Il tecnico sarà coadiuvato da Davide Mandelli nel ruolo di ...

Calciomercato Serie C, Triestina: Pillon non è più l'allenatore Corriere dello Sport Calcio: Monza. Presentato Stroppa, Galliani "Abbiamo squadra forte" In questa anomala stagione di calciomercato tutti vendono e nessuno acquista. Questo per noi è un problema". Concordano Galliani e Stroppa nel sostenere che la Serie B italiana equivale ad una A2 ...

Ecco il pallone con il quale giocherà la Ternana Prime immagini diffuse ufficialmente dalla Lega di serie B, rappresenta simbolicamente le 20 squadre e i tifosi. Ecco il pallone ufficiale della serie B per il campionato 2021-2022. La LegaB ha diffus ...

