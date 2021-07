Calcio e Finanza: Serie A, alcuni club (tra cui il Napoli) si riuniscono per far decadere Dal Pino e De Siervo (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato intercettato dalla stampa mentre stava andando a Milano. Lo ha dichiarato lui stesso. “Sto andando a Milano per una riunione molto importante”. Secondo Calcio e Finanza, si tratterebbe di una riunione con la quale alcuni club di Serie A vorrebbero azzerare la governance della Lega Serie A. “Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, in un hotel del centro di Milano si dovrebbero riunire in serata infatti diversi club in una riunione informale, convocata dal patron ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 luglio 2021) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, è stato intercettato dalla stampa mentre stava andando a Milano. Lo ha dichiarato lui stesso. “Sto andando a Milano per una riunione molto importante”. Secondo, si tratterebbe di una riunione con la qualediA vorrebbero azzerare la governance della LegaA. “Secondo quanto appreso da, in un hotel del centro di Milano si dovrebbero riunire in serata infatti diversiin una riunione informale, convocata dal patron ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Finanza Piazza Affari: allunga il passo A.S. Roma Prepotente rialzo per la squadra di calcio italiana , che mostra una salita bruciante del 6,56% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di A. S. Roma ...

Euro 2020, Roma blindata: check - point e controlli a tappeto sui tifosi ...si è tenuto oggi a mezzogiorno in Questura a Roma in vista della partita degli Europei di calcio di ... polizia, carabinieri e guardia di finanza presidieranno le zone più frequentate dai tifosi. ...

Juve tra perdita record e nuova strategia: l'analisi sui conti 20/21 Calcio e Finanza Vertice Sala-Milan sul nuovo San Siro: il progetto prosegue Il sindaco di Milano ha incontrato a Palazzo Marino i vertici del club rossonero Gordon Singer, Paolo Scaroni e Ivan Gazidis.

UEFA, stop a sponsor arcobaleno a causa delle leggi locali La UEFA si è giustificata dopo il blocco degli sponsor arcobaleno nei match disputati a Baku e a San Pietroburgo.

