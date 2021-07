Bonus tv 2021, come fare per rottamare il vecchio apparecchio (Di lunedì 5 luglio 2021) Il Bonus tv 2021 consente di rottamare il vecchio apparecchio per comprarne uno nuovo e usufruire così dell’incentivo previsto dallo Stato. Ma ci sono regole precise da seguire per poter sfruttare la rottamazione e risparmiare sull’acquisto di un nuovo televisore, adesso che il digitale è alle porte e occorrerà muoversi in tempo per continuare a vedere tutti i canali senza troppi problemi. Scopriamo dunque cosa fare per usufruire del Bonus tv 2021 con rottamazione, ricapitolando anche quanto si può risparmiare con questo prezioso incentivo. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) Iltvconsente diilper comprarne uno nuovo e usufruire così dell’incentivo previsto dallo Stato. Ma ci sono regole precise da seguire per poter sfruttare la rottamazione e risparmiare sull’acquisto di un nuovo televisore, adesso che il digitale è alle porte e occorrerà muoversi in tempo per continuare a vedere tutti i canali senza troppi problemi. Scopriamo dunque cosaper usufruire deltvcon rottamazione, ricapitolando anche quanto si può risparmiare con questo prezioso incentivo. La ...

