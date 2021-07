Automobilismo | Mobil 1 Supercup | che sfortuna in Austria per Simone Iaquinta | urtato da un avversario e costretto al ritiro

(Di lunedì 5 luglio 2021) Porsche AG / hoch zwei Il pilotato innel terzo round del campionato mondiale Porsche, ilGarata per il calabresesul circuito di Spielberg, in, nonostante l’ottima performance dimostrata. Il pilota della Dinamic Motorsport – Centri Porsche Latina, è statoda unmentre attaccava le posizioni di testa ed è statoal, nel terzo round del ...

Advertising

CN24_tv : Automobilismo. Mobil 1 Supercup, secondo round di studio per Iaquinta QUI ? -

Ultime Notizie dalla rete : Automobilismo Mobil

Stretto web

... è stato urtato da un avversario mentre attaccava le posizioni di testa ed è stato costretto al ritiro , nel terzo round del campionato mondiale Porsche, il1 Supercup . E dire che anche le ...Il Red Bull Ring di Spielberg in Austria ospita la terza prova del mondiale Porsche, il1 Supercup. Un appuntamento al quale il pilota calabrese Simone Iaquinta giunge pieno di ...ell'...Il pilota Simone Iaquinta sfortunato in Austria nel terzo round del campionato mondiale Porsche, il Mobil 1 Supercup Gara sfortunata per il calabrese Simone Iaquinta sul circuito di Spielberg, in Aust ...ALTOFONTE, 4 luglio – È davvero tutto pronto per il 5° Slalom Altofonte-Rebuttone. La gara Tra i birilli, organizzata dalla Asd Scuderia Automobilistica Armanno Corse, si terrà nei giorni 31 luglio e ...