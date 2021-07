Anelka: “Mbappé non diventerà un top restando in Francia, deve andare in Premier League” (Di lunedì 5 luglio 2021) L’ex attaccante Nicolas Anelka ha dato un consiglio a Kylian Mbappè in ottica futura: “Se vuole vincere il Pallone d’Oro deve competere con i migliori e questi giocatori si trovano in Inghilterra e in Spagna. Ovviamente la Ligue 1 presenta le sue insidie, ma non è al livello degli altri campionati. Se ha intenzione di diventare il migliore al mondo deve fare quello che fa ora con il Psg al Chelsea, al Liverpool o negli altri top club inglesi. La Premier League è il campionato più duro che ci sia. In alternativa potrebbe andare in Spagna, Real Madrid o Barcellona, ma anche in Italia. E’ ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 luglio 2021) L’ex attaccante Nicolasha dato un consiglio a Kylian Mbappè in ottica futura: “Se vuole vincere il Pallone d’Orocompetere con i migliori e questi giocatori si trovano in Inghilterra e in Spagna. Ovviamente la Ligue 1 presenta le sue insidie, ma non è al livello degli altri campionati. Se ha intenzione di diventare il migliore al mondofare quello che fa ora con il Psg al Chelsea, al Liverpool o negli altri top club inglesi. Laè il campionato più duro che ci sia. In alternativa potrebbein Spagna, Real Madrid o Barcellona, ma anche in Italia. E’ ...

sportface2016 : #Mbappé, il consiglio di Nicolas #Anelka per il futuro - junews24com : Anelka lo consiglia: «Per diventare come Ronaldo deve lasciare il PSG» - - ciromagliulo26 : RT @dayfootball1981: #MBappe #PSG 'Non puoi dire di competere con i migliori se sempre al PSG' uuuug...Anelka la tocca pianissimo - dayfootball1981 : #MBappe #PSG 'Non puoi dire di competere con i migliori se sempre al PSG' uuuug...Anelka la tocca pianissimo -

