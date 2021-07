Amici 20: Tommaso Stanzani e gli auguri ai genitori per l'anniversario di matrimonio (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso della giornata di ieri Tommaso Stanzani, ex allievo di Amici 20, ha voluto dedicare una storia Instagram ai propri genitori. Infatti ieri era un giorno molto importante per loro: il anniversario di matrimonio. Per il giovane ballerino probabilmente il rapporto tra la madre e il padre è un punto di riferimento importante e spera anche lui di trovare un amore del genere. Tommaso Stanzani: gli auguri per l'anniversario dei genitori Tommaso Stanzani è un ballerino ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 5 luglio 2021) Nel corso della giornata di ieri, ex allievo di20, ha voluto dedicare una storia Instagram ai propri. Infatti ieri era un giorno molto importante per loro: ildi. Per il giovane ballerino probabilmente il rapporto tra la madre e il padre è un punto di riferimento importante e spera anche lui di trovare un amore del genere.: gliper l'deiè un ballerino ...

