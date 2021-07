Alexa di Amazon sta studiando da sommelier

(Di lunedì 5 luglio 2021) E se il vino lo scegliesse? No, non si tratta della nostra amica enologa o, ma dell’assistente vocale diche, da qualche giorno, ha implementato la funzione Vino perfetto, una skill tutta italiana che permetterà all’utente di potersi orientare tra le tante etichette a disposizione sul territorio della penisola. Come ogni attività di, anche questa ha bisogno di informazioni di profilazione per incontrare alla perfezione i gusti degli utenti. Tuttavia, dopo alcune domande iniziali, il dispositivo elettronico saprà rispondere anche alle domande più dettagliate e saprà offrire i consigli migliori ...

ASUS ZenWiFi XD6 offre inoltre supporto nativo permentre lato sicurezza non manca l'utility AiProtection PRO e Instant Guard che permette di collegarsi in remoto al sistema sfruttando ...Dal 2022 arriverà anche la compatibilità con. Troppi invece i tasti sul volante. Tornando alle motorizzazioni, il 1,3 litri turbo monta un sistema mild - hybrid a 12 Volt che recupera ...La Skill ‘Vino Perfetto' per Alexa, l'assistente digitale di -A_mazon, guida gli utenti in maniera semplice e intuitiva nella scelta della miglior bottiglia da acquistare in base all’occasione e all’a ...Saper armonizzare il gusto del cibo a quello del vino mira a valorizzare le qualità di entrambi, ma non è sempre facile orientarsi avendo a disposizione così tante opzioni. E Amazon non si è fatta sfu ...