A Battipaglia al via la campagna di raccolta firme per il referendum ‘Eutanasia Legale’ (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBattipaglia (Sa) – Martedì 6 luglio 2021 presso il Gran Pastelero Caffè alla Via G. Mazzini n. 18 in Battipaglia (SA) a partire dalle 18 sarà presente un presidio per la raccolta firme a sostegno della campagna per il referendum Eutanasia Legale. A 8 anni dal deposito della proposta di legge Eutanasia Legale, dopo 2 richiami della Corte costituzionale ignorati dal Parlamento, ora sosteniamo, insieme all’Associazione Luca Coscioni e tanti altri, la campagna referendum Eutanasia Legale. Il Comitato Eutanasia Legale nasce infatti da un’iniziativa della stessa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBattipaglia (Sa) – Martedì 6 luglio 2021 presso il Gran Pastelero Caffè alla Via G. Mazzini n. 18 in Battipaglia (SA) a partire dalle 18 sarà presente un presidio per laa sostegno dellaper ilEutanasia Legale. A 8 anni dal deposito della proposta di legge Eutanasia Legale, dopo 2 richiami della Corte costituzionale ignorati dal Parlamento, ora sosteniamo, insieme all’Associazione Luca Coscioni e tanti altri, laEutanasia Legale. Il Comitato Eutanasia Legale nasce infatti da un’iniziativa della stessa ...

Advertising

Scisciano : A Battipaglia al via la campagna di raccolta firme per la campagna Referendum Eutanasia Legale: Battipaglia, 5 Lugl… - anteprima24 : ** A #Battipaglia al via la campagna di raccolta firme per il referendum 'Eutanasia Legale' **… - Ora_Notizie : Martedì 6 luglio 2021 presso il Gran Pastelero Caffè alla Via G. Mazzini n. 18 in Battipaglia a partire dalle 18 s… -

Ultime Notizie dalla rete : Battipaglia al via Al via il regolamento del Comprensorio ferroviario del porto di Gioia Tauro ... si collega alla linea Battipaglia " Reggio Calabria ed è composta da 7 binari centralizzati con ...ai binari di arrivo/partenza si sviluppa un binario non centralizzato denominato "dorsale est" al ...

Lorenzo Sciacca, la partecipazione al Campionato "italiano" 2022 di Go Kart ...//www.radio1one.it/notizie/sport/item/12023 - al - via - il - ...di NAPOLI P9 Coppa Italia - circuito internazionale di BATTIPAGLIA ...

... si collega alla linea" Reggio Calabria ed è composta da 7 binari centralizzati con ...ai binari di arrivo/partenza si sviluppa un binario non centralizzato denominato "dorsale est"......//www.radio1one.it/notizie/sport/item/12023 -- il - ...di NAPOLI P9 Coppa Italia - circuito internazionale di...