Timur Yigit domina in Lettonia | ma vince Mabellini

(Di domenica 4 luglio 2021) I rally a 360°: in edicola il 5 di ogni mese per 12 mesi all'anno a soli 5 euro. Seguici su Instagram, Facebook, Google News e YouTube. La gioia della prima vittoria per l’equipaggio turco formato da Alpaslan– Onur Aslan nel neonato Clio Trophy by Toksport WRT dura lo spazio di pochi minuti, infatti il duo sbaglia l’ultimo CO consegnando la vittoria ai nostri Andreae Virginia Lenzi. Una garata dall’esperto pilota turco (classe 1988) che ha L'articolo proviene da RS E OLTRE.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Timur Yigit

Motorsport.com, Edizione: Italia

... mentre il nostro Andrea Mabellini su Clio Rally5 si prende la vittoria nel Clio Trophy by Toksport WRT dopo cheè stato sanzionato di due minuti per aver anticipato il controllo orario. ...... mentre il nostro Andrea Mabellini su Clio Rally5 si prende la vittoria nel Clio Trophy by Toksport WRT dopo cheè stato sanzionato di due minuti per aver anticipato il controllo orario. ...Il russo trionfa con la Polo di SRT-Movisport battendo la Hyundai di Breen e il Campione Lukyanuk, che resta leader in classifica. Llarena quarto, Mikkelsen rimonta in Top5 superando anche Marczyk e V ...Il russo di Movisport comanda con 10'6 sulla Hyundai-BRC MRF di Breen dopo le prime 4 PS. Llarena è terzo insidiato da Lukyanuk, Mikkelsen penalizzato, Scandola soffre la posizione di partenza. Ok Bat ...