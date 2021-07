Sergio Alfieri | ecco chi è il chirurgo che opera il Papa al Policlinico Gemelli

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa sarà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon… - RaiNews : Chi è Sergio Alfieri, il chirurgo che opera #PapaFrancesco ? - 361_magazine : Chi. è il chirurgo che ha operato #PapaFrancesco - infoitinterno : Il Papa operato dal professore Sergio Alfieri, responsabile del centro di chirurgia digestiva del Gemelli Giglio di… - allebardealice1 : RT @Barbaga3Gaetano: Sergio Alfieri, ecco chi è il chirurgo che ha operato il Papa al Policlinico Gemelli -

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Alfieri

, con l'assistenza del Prof. Luigi Sofo, del dott. Antonio Tortorelli e della dott.ssa Roberta Menghi", aggiunge. "L'anestesia è stata condotta dal Prof. Massimo Antonelli, dalla Prof.Papa Francesco ricoverato per un intervento: le ultime notizie Il Papa ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico Chi è, il chirurgo che ha operato Papa Francesco Che cos'è la ...Il Grande imam di Al Azhar, Ahmed al Tayeb, la più alta autorità dell'islam sunnita, ha espresso a papa Francesco "l'augurio di ...Papa Francesco è stato operato ieri sera e le sue condizioni di salute sono buone. Ora dovrà restare in osservare a Policlinico Gemelli per 5 giorni. Le sue condizioni di salute hanno preoccupato tant ...