Mastrovito | “Il simbolo della pandemia? La lavagna | con troppe cancellazioni”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 luglio 2021) Andreanon ha bisogno di presentazioni. Bergamasco di casa a New York, è artista conosciuto in tutto il mondo per le sue installazioni e performance, per i suoi imprevedibili cross-over tra disegno, pittura, scultura, collage, frottage, cinema, per i suoi interventi pubblici permanenti tra Italia, Europa e Stati Uniti. È da poco rientrato da Danzica, Basilea, Fontevraud, Venezia, dove ha inaugurato varie personali. A Venezia si è chiusa a fine maggio la mostra “La diseducazione al reale” alla Galleria Michela Rizzo: una riflessione sulla funzione dell’arte, sulla sovrapposizione tra realtà, fantasia, visione, insomma un’occasione nuova per l’artista di mettere ...