Masantonio – Sezione scomparsi | trama e cast della seconda puntata | le anticipazioni

(Di domenica 4 luglio 2021) Questa sera, domenica 4 luglio 2021, alle ore 21,25 su Canale 5 va in onda ladi, la fiction diretta da Fabio Mollo ed Enrico Rosati che vede tra i protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sulla: laElio è sulle tracce di Thiago, un bambino di origini peruviane scomparso nel nulla. Così, per ...

statodelsud : Masantonio-Sezione scomparsi: le anticipazioni della seconda puntata - Pino__Merola : Masantonio-Sezione scomparsi: le anticipazioni della seconda puntata - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con #Masantonio sezione scomparsi - SerieTvserie : Masantonio – Sezione scomparsi, ecco cosa succede nella seconda puntata - tvblogit : Masantonio – Sezione scomparsi, ecco cosa succede nella seconda puntata -

Comincia così la seconda puntata discomparsi , la nuova serie di Canale 5 con Alessandro Preziosi , Claudia Pandolfi e Bebo Storti , in cui il protagonista comincia ad aprirsi e ...Dopo una prima puntata apprezzata dal pubblico, meno dagli ascolti, stasera arriva la seconda puntata discomparsi , questa volta di domenica. Si tratta della nuova fiction di genere poliziesco con protagonisti Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi , in onda domenica 4 luglio in ...Masantonio-Sezione scomparsi, Alessandro Preziosi fa una confessione spiazzante: "Ho pensato di sparire" La seconda puntata di Masantonio-Sezione ...Masantonio - Sezione scomparsi streaming e diretta tv: dove vedere la fiction in onda stasera - 4 luglio 2021 - alle ore 21,25. Le info ...