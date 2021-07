Mario Rui verso la Turchia: pronti 6 milioni dal Galatasaray (Di domenica 4 luglio 2021) La cessione di Mario Rui potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Il terzino portoghese è al Napoli dal 2017, si è imposto prima come sostituto di Ghoulam e poi si è preso il posto da titolare nelle successive stagioni. Non ha mai brillato, si è dimostrato un elemento solido ma con qualche limite. Pertanto, il Napoli cerca ora un titolare per la fascia sinistra. Il portoghese, escluso da Euro 2020 per lo scarso minutaggio nel finale dell'ultima stagione, è pronto ad accasarsi altrove. Il Galatasaray, infatti, spinge per portarlo in Turchia. La prossima settimana - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky - è attesa un'offerta del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 4 luglio 2021) La cessione diRui potrebbe concretizzarsi già nelle prossime ore. Il terzino portoghese è al Napoli dal 2017, si è imposto prima come sostituto di Ghoulam e poi si è preso il posto da titolare nelle successive stagioni. Non ha mai brillato, si è dimostrato un elemento solido ma con qualche limite. Pertanto, il Napoli cerca ora un titolare per la fascia sinistra. Il portoghese, escluso da Euro 2020 per lo scarso minutaggio nel finale dell'ultima stagione, è pronto ad accasarsi altrove. Il, infatti, spinge per portarlo in. La prossima settimana - riferisce Gianluca Di Marzio di Sky - è attesa un'offerta del ...

