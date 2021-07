Le insegnanti in pensione regalano a Follonica una libreria di strada: “Un bimbo che legge è un adulto che pensa” (Di domenica 4 luglio 2021) Una bellissima iniziativa da parte di alcune docenti in pensione. Tutto è accaduto a Follonica, città toscana in provincia di Grosseto. Tre insegnanti (Eleonora Corsi, Sabrina Gaglianone e Laura Ticciati) hanno regalato alla città una casetta di legno che contiene i libri per il book crossing, ovvero lo sportello dove possono essere liberamente presi in prestito o lasciati i volumi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 4 luglio 2021) Una bellissima iniziativa da parte di alcune docenti in. Tutto è accaduto a, città toscana in provincia di Grosseto. Tre(Eleonora Corsi, Sabrina Gaglianone e Laura Ticciati) hanno regalato alla città una casetta di legno che contiene i libri per il book crossing, ovvero lo sportello dove possono essere liberamente presi in prestito o lasciati i volumi. L'articolo .

